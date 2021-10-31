В Турции заявили, что Украина не имеет права использовать формулировку "турецкий Bayraktar"

В Турции заявили, что Украина не имеет права использовать формулировку "турецкий Bayraktar"

Слова прозвучали от турецкого главы МИД после встречи с русским

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Украина не может использовать выражение "турецкий Bayraktar " для купленных беспилотников, используемых на Донбассе.

Об этом он сказал 31 октября после встречи с российским главой МИД Сергеем Лавровым на саммите G20.

Чавушоглу отмечал, что, несмотря на изготовление беспилотников в Турции, они принадлежат Украине.

"Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название, — убежден министр. — Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, русским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, она была произведена в Турции, но принадлежит Украине".

Кроме того, Чавушоглу вспомнил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран, в том числе российским.

Напомним, 26 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

Турецкие беспилотники Bayraktar работают на украинскую армию

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