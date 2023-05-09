В Турции заявили о перезапуске "зернового коридора" — СМИ

В Минобороны Турции сообщили, что "зерновой коридор" снова возобновил работу.

"Зерновой коридор" возобновил работу в результате усилий со стороны Турции.

Об этом сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Отмечается, что проверки судов возобновились, а "зерновой коридор" был перезапущен благодаря инициативам Турции.

Напомним, 8 мая стало известно, что Россия снова отказалась регистрировать и инспектировать суда, ввозящие украинскую агропродукцию в территориальные воды Турции. Инспекцию уже ожидали 90 судов.

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