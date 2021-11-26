В тяжелом состоянии: на Буковине госпитализировали мужчину с переохлаждением

В тяжелом состоянии: на Буковине госпитализировали мужчину с переохлаждением

У 48-летнего мужчины диагностировали всеобщее переохлаждение.

В четверг, 25 ноября, в Черновицкой области медики госпитализировали 48-летнего жителя Сокирян в тяжелом состоянии с переохлаждением.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Черновицкой области.

"В лечебное учреждение города Сокиряны с диагнозом "общее переохлаждение" госпитализировали 48-летнего жителя г. Сокиряны Днестровского района. Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении. Состояние пострадавшего тяжелое", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре на Прикарпатье от переохлаждения умерли двое мужчин.

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