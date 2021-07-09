В тяжелом состоянии: трое детей в Прикарпатье попали в реанимацию из-за укусов змеи

В тяжелом состоянии: трое детей в Прикарпатье попали в реанимацию из-за укусов змеи

Детям — 12 и по 16 лет.

В четверг, 8 июля, в Ивано-Франковской области трех несовершеннолетних укусили змеи. 16-летнего жителя с. Котлов госпитализировали в Коломыйскую детскую больницу с анафилактическим шоком. Пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Об этом информирует управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Еще одного 16-летнего жителя села Кинчаки на детской площадке укусила змея. Пострадавший также находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

12-летнюю девочку из Кривого Рога в селе Осмолода Ивано-Франковской области укусила змея за правую руку. Ребенка госпитализировали в больницу, она также находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Напомним, во Львовской области 9-летнего мальчика спасают от укуса змеи. Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.

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