В тяжелом состоянии в реанимации: на Буковине 7-летнего мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Сейчас ребенок под наблюдением нейрохирургов, а полиция выясняет причину травмирования мальчика.
На Буковине 7-летний мальчик из села Каменная попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Ребенка в среду, 12 января, госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую детскую больницу Черновцов.
Как сообщает АСС со ссылкой на полицию области, правоохранители узнали о госпитализированном ребенке от медиков.
Сейчас полиция проверяет и устанавливает обстоятельства и причины травмирования ребенка. По словам матери мальчика, ее сын по собственной неосторожности упал и травмировался.
Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам главного врача городской детской больницы Сергея Сторожука, у маленького пациента – закрытая черепно-мозговая травма головы, ребенок сейчас под наблюдением нейрохирургов.
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