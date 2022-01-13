В тяжелом состоянии в реанимации: на Буковине 7-летнего мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой

В тяжелом состоянии в реанимации: на Буковине 7-летнего мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Сейчас ребенок под наблюдением нейрохирургов, а полиция выясняет причину травмирования мальчика.

На Буковине 7-летний мальчик из села Каменная попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Ребенка в среду, 12 января, госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую детскую больницу Черновцов.

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Как сообщает АСС со ссылкой на полицию области, правоохранители узнали о госпитализированном ребенке от медиков.

Сейчас полиция проверяет и устанавливает обстоятельства и причины травмирования ребенка. По словам матери мальчика, ее сын по собственной неосторожности упал и травмировался.

Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам главного врача городской детской больницы Сергея Сторожука, у маленького пациента – закрытая черепно-мозговая травма головы, ребенок сейчас под наблюдением нейрохирургов.

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