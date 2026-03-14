В тылу РФ — мощная «бавовна»: взрываются склады боеприпасов на оккупированной Луганщине (видео)
Из-за ночной «бавовны» на ТОТ Луганской области вспыхнул пожар.
Во временно оккупированном Довжанске в Луганской области раздались сильные взрывы. Предварительно атакован склад боеприпасов.
Об этом сообщает советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
По его словам, в результате прилета по составу БК произошла детонация. Начался пожар.
«Вероятно, удар был по месту хранения ракет в ПВО», — отмечает он.
Информация о последствиях удара уточняется. Официальных сообщений нет.