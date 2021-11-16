В убийстве 24-летнего патрульного из Луганщины подозревают его коллегу

Досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять ДБР.

Луганские правоохранители задержали вероятного убийцу 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахруддинова. Им оказался работник правоохранительных органов.

Об этом сообщает спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления. Это работник патрульной полиции.

Она отметила, что досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Напомним, 16 ноября в Рубежном Луганской области во время исполнения служебных обязанностей погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов. Его нашли в админпостройке на дежурстве с огнестрельным ранением и телесными повреждениями.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, пуля попала в область шеи патрульного. Пока экспертиза устанавливает, был ли выстрел сделан из табельного оружия патрульного или другого оружия. Время смерти правоохранителя пока неизвестно. Известно, что 24-летний Александр Фахруддинов служил в патрульной полиции с 2017 года.

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