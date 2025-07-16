О причастности к убийству офицера СБУ заявила экстремистская организация, основанная в США / © РИА Новости

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Украинское крыло основанной в США ультраправой террористической организации Base, которая подозревается в связях с Россией, заявило о причастности к дерзкому убийству офицера СБУ Ивана Воронича в Киеве.

Об этом сообщило издание The Guardianсо ссылкой на заявление в Telegram-канале этой группировки.

В своих публикациях украинский филиал этой запрещенной экстремистской группы, выступающей за превосходство белой расы, заявил, что убийство офицера украинской спецслужбы было только началом, пригрозив дальнейшими покушениями.

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Источники британского издания в сфере борьбы с терроризмом просмотрели эти публикации и заявили, что они выглядят достоверными.

The Guardian пишет, что экстремистская организация Base имеет сеть ячеек по всему миру и ранее предлагала деньги сторонникам или добровольным участникам за целенаправленные убийства и нападения на критически важную инфраструктуру Украины.

«Это совпадало с обвинениями в том, что ее американский основатель Ринальдо Наззаро был кремлевским шпионом», — говорится в публикации.

Ранее на украинские аккаунты Base в Telegram было загружено видео поджогов автомобилей, похожих на полицейские и военные и других объектов в десятках геолокаций в Украине.

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Основатель организации Ринальдо Наззаро отказался комментировать действия украинской ячейки и возможную причастность к убийству офицера спецслужбы.

«Я лично не причастен к этому инциденту и не знаю, кто в нем виноват», — ответил он на вопрос, заданный в его аккаунте в Telegram.

Ранее Наззаро публично поддерживал операции группы в Украине и заявил, что за ней следят члены внутри страны, которых он не контролирует.

В издании отметили, что Ринальдо Наззаро, который живет жизнью полуперебежчика-американца в Санкт-Петербурге со своей русской женой и семьей, годами отрицал любые связи с российской разведкой.

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При этом онлайн-следы Base в значительной степени зависят от российской цифровой инфраструктуры, а ее вербовочный электронный адрес использует адрес Mail.ru.

В 2018 году Base стала объектом расследования ФБР по борьбе с терроризмом, которое привело к десяткам арестов и признанию ее террористической организацией правительствами разных стран мира.

Недавно эта организация удвоила свои усилия по вербовке в Европе и явно экспортирует свой бренд за границу.

Напомним, по информации New York Times, убитый в Киеве 10 июля полковник СБУ Иван Воронич входил в состав элитного подразделения,которое отвечало за действия в «серой зоне» и присоединилось к наступлению Сил обороны Украины в Курской области РФ.

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Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что Воронич работал в подразделении, которое «пустило много крови россиян», начиная еще со времен АТО

13 июля стало известно, что СБУ ликвидировала киллеров, которые убили полковника Воронича

По информации украинского журналиста Юрия Бутусова, исполнители убийства Воронича имели паспорта граждан Азербайджана и были связаны с криминальными кругами в России