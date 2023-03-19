В учебном центре "Десна" на Черниговщине погибли 4 украинских военных

Никаких подробностей об обстоятельствах, при которых погибли военнослужащие, пока нет.

В субботу, 18 марта, в учебном центре "Десна" имени Ярослава Мудрого на Черниговщине произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли 4 военнослужащих.

Об этом сообщили на Facebook-странице воинской части.

По данному факту проводится служебное расследование по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих.

"От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших побратимов", — говорится в сообщении.

Учебный центр "Десна" специализируется на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск Украины.

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Никаких подробностей об обстоятельствах, при которых погибли военнослужащие, пока нет.

Напомним, ночь на 13 марта на трассе Днепр-Павлоград в Днепропетровской области из автомобиля скорой во время движения выпрыгнул 38-летний военнослужащий. Мужчина ударился головой и скончался на месте.

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