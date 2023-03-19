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В учебном центре "Десна" на Черниговщине погибли 4 украинских военных

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В учебном центре "Десна" на Черниговщине погибли 4 украинских военных

Фото: Associated Press

Никаких подробностей об обстоятельствах, при которых погибли военнослужащие, пока нет.

В субботу, 18 марта, в учебном центре "Десна" имени Ярослава Мудрого на Черниговщине произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли 4 военнослужащих.

Об этом сообщили на Facebook-странице воинской части.

По данному факту проводится служебное расследование по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих.

"От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших побратимов", — говорится в сообщении.

Учебный центр "Десна" специализируется на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск Украины.

Никаких подробностей об обстоятельствах, при которых погибли военнослужащие, пока нет.

Напомним, ночь на 13 марта на трассе Днепр-Павлоград в Днепропетровской области из автомобиля скорой во время движения выпрыгнул 38-летний военнослужащий. Мужчина ударился головой и скончался на месте.

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Дата публикации
Просмотры
7000
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