В учебных заведениях, которые будут работать онлайн, разместят переселенцев — Верещук

Учебные заведения, которые планируют работать в режиме онлайн, разместят внутренне перемещенных украинцев для проживания.

Вице-премьер Ирина Верещук подчеркнула, что каждая семья, которая эвакуируется из опасных регионов и из ВТО, будет обеспечена надлежащими условиями для проживания и перезимует в тепле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ходе рабочего совещания, посвященного проблемам внутренне перемещенных лиц, Верещук подчеркнула, что размещение всех переселенцев является первоочередной задачей власти.

"В настоящее время в Украине значительное количество образовательных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. Их помещения – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим приютом для ВПЛ. Было решено увеличить количество заведений, которые переоборудуют под места компактного проживания внутренних переселенцев", — говорится в сообщении.

Также решили вовлечь международные и национальные организации в ресурсную поддержку развертывания дополнительного количества мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях.

Напомним, кроме Донецкой области обязательную эвакуацию могут объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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