В учреждение Минздрава назначили бывшую шеф-редакторку ZIK: Ляшко прокомментировал скандал

По состоянию на 6 марта бывшая шеф-редактор канала Медведчука написала заявление на увольнение.

В январе 2024 года Дарья Гордийко, бывшая шеф-редактор канала ZIK, принадлежавшего предателю Украины Медведчуку, была назначена заведующей отделом коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава. В Минздраве пояснили, что они "не вмешиваются в кадровую политику каждого заведения".

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "1+1" во время телемарфона в среду, 6 марта.

"Смотрите, вопрос в том, что Минздрав не вмешивается в кадровую политику каждого учреждения. Но этот случай стал нам известен, как и всем другим. Было поручено руководителю ЦОС создать соответствующую комиссию, которая должна рассмотреть профессиональную этику этого назначения. Руководитель, о котором идет речь язык, уже написал заявление на увольнение", — отметил он.

Ляшко добавил, что по состоянию на сегодняшний день в ЦОС объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

"Я думаю, что все эти случаи будут проанализированы и этическая комиссия разработает определенные критерии для того, что не допускать никаких таких случаев. Я с руководителем лично говорил на такую тему", — заверил он.

Напомним, накануне бывшая шеф-редактор канала Медведчука Дария Гордийко сообщила о своем увольнении из ЦОС.

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