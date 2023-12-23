В УГКЦ ответили, будут ли благословлять однополые пары после заявления Ватикана

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) блаженнейший митрополит Святослав заявил, что в УГКЦ не будут благословлять однополые пары.

Об этом сообщается на сайте УГКЦ.

Он отметил, что утвержденная Папой Римским Франциском декларация Fiducia Supplicans, позволяющая благословлять однополые пары, не имеет правовой силы для верующих УГКЦ. Она касается латинской, а не восточных католических церквей.

"Украинская Греко-Католическая Церковь является одной из Восточных Католических Церквей, поэтому имеет свое литургическое, богословское, каноническое и духовное наследие, которое все верные обязаны соблюдать и которое должны питать (ККСЦ, кан. 39-41). Значение понятия "благословение "В УГКЦ и Латинской Церкви отличаются", — пояснил он.

Также митрополит Святослав считает, что нужно избегать "двухзначных жестов, высказываний и понятий", которые "могут искривить или искажать Божье слово и учение церкви".

УГКЦ подчиняется Ватикану, но соблюдает преимущественно восточный обряд.

Напомним, Папа Римский разрешил благословлять однополые пары.

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