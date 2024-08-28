В ухе жителя Ровенской области нашли личинки комнатной мухи: как они туда попали

В Ровенской области зафиксировали случай миаза у человека, которого провоцируют личинки мух. У жителя области паразитов нашли в ухе.

Об этом сообщили в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Отмечается, что пациент обратился к ним с жалобами на неприятные ощущения в правом ухе.

"Этими квартирантами после идентификации в паразитологической лаборатории были определены личинки комнатной мухи, попавшие в тело больного случайно, они довольно часто являются причинами таких заболеваний, как факультативные миазы — паразитирование личинок этих двукрылых насекомых в полостях и органах. После обследования и вида уши пациент в дальнейшем находится под наблюдением врачей для лечения других патологий", — говорится в сообщении.

Областной центр отметил, что заражение в основном происходит при пренебрежении санитарно-гигиеническими нормами, особенно если люди или животные, которые тоже часто страдают миазами, находятся вблизи мусорников, септиков и т.д., где накапливаются отходы органического происхождения.

"В теле человека способны паразитировать взрослые особи и личинки нескольких видов мух, которые кроме локализации в коже, носовых или ушных ходах, полости рта, могут заглатываться и определяться в кишечнике, или вследствие использования загрязненной яйцами насекомых и в мочевыводящих местах. их пребывание и природа паразитирования симптомы миазов могут отличаться", — добавляют там.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечься от клещей, как выглядит укус паразита, профилактика после поражения.

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