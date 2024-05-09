В "Укрэнерго" предупреждают о фейковых "графиках отключений света": кто их распространяет

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждает об очередной попытке мошенников ввести в заблуждение украинцев, используя логотип и название компании. Злоумышленники распространяют фейковое сообщение об отключении электроэнергии через телеграмм-канал, якобы извещающий о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

Об этом говорится на Telegram-канале "Укрэнерго".

"Укрэнерго" отмечает, что компания не публикует никаких графиков отключений. Все сообщения, содержащие такую информацию от имени "Укрэнерго", являются фейковыми и преследуют цель дезинформировать население.

Мошенники используют бренд "Укрэнерго" для распространения фейков об отключении света / Фото: Укренерго

Энергетики призывают украинцев быть бдительными и не доверять непроверенным источникам. Актуальную информацию об энергоснабжении можно отслеживать только на официальных сайтах облэнерго или в личных кабинетах потребителей.

Напомним, из-за значительного дефицита, возникшего на фоне постоянных российских атак, ограничения мощности действуют только для промышленности, а также возможные аварийные отключения света для бытовых потребителей. Однако диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все возможные меры по преодолению дефицита и избежанию отключений бытовых потребителей.

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