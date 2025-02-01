В Украине 1 февраля ввели аварийные отключения света: где не будет электричества

Как долго будут продолжаться ограничения, не сообщается.

В субботу, 1 февраля, в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света. Энергетики вынужденно вернулись к ограничениям из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"В связи с ракетной атакой – в Харьковской Сумской, Полтавской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской области применены аварийные отключения", – проинформировали в компании.

Также о введении экстренных отключений света сообщили и в ДТЭК.

"Днепропетровская и Донецкая область: экстренные отключения. Из-за ракетной атаки Укрэнерго применяет меры ограничения", — добавили в компании.

Время применения и продолжительность ограничений может измениться. Узнайте актуальные графики на сайтах облэнерго.

Как сообщалось, утром 1 февраля в одной из областей из-за атаки РФ поврежден объект энергетики. Речь идет о Миргородском районе Полтавской области.

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