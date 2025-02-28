В Украине 1 марта введут отключения электроэнергии: где не будет света

Причиной этих ограничений есть последствия российских атак на энергообъекты страны.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины 1 марта будут введены ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

"Время применения ограничений: 14:00-20:00" — говорится в сообщении.

Отключение бытовых потребителей не прогнозируется, но ситуация в энергосистеме может изменяться.

В связи с введением ограничений, жителей призывают к экономному потреблению электроэнергии.

Напомним, с 1 марта в Украине вводятся новые формы чеков для регистраторов расчетных операций (РРО).

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