В Украине 10 февраля ввели отключение света: что известно

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Сегодня, 10 февраля, энергетики вернули отключение света в Украине. Впрочем, ограничения мощности будут применяться для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

В НЭК отмечают, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются. В свою очередь, время применения ограничений для бизнеса и промышленности будут действовать с 06:00 до 21:00.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", — отмечают в "Укрэнерго".

В компании причинами временного введения ограничений называют повреждение энергообъектов во время российских ракетно-дроновых атак

Напомним, специалист Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил реальность сценария с отключениями света. По его словам, ограничения по графикам до сих пор остаются реальным сценарием в случае внезапного похолодания.

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