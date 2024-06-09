Будут ли в Украине 10 июня действовать графики отключения света: в "Укрэнерго" ответили

Действовать графики будут из-за роста потребления в начале недели.

В Украине в понедельник, 10 июня, вводятся графики отключения электроэнергии для потребителей. Действовать ограничения будут с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"По всей территории Украины облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00. Причина – рост потребления в начале рабочей недели", – рассказали в “Укрэнерго”.

Там также добавили, что энергопитание критической инфраструктуры, выполняющей функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.

Напомним, что во время массовых отключений света почти одновременно исчезает и мобильная связь. Однако есть способы, которые позволят оставаться в сети.

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