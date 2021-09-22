В Украине 10 областей приближаются к "оранжевой" и "красной" зонам карантина

Речь идет преимущественно о западных регионах.

Ситуация с коронавирусом ежедневно ухудшается. Уже с завтрашнего дня, 23 сентября, всю Украину переводят на "желтый" уровень карантина. Более того, 10 областей приближаются к "оранжевой" и "красной" зонам.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 сентября.

Так, по правилам "желтой" зоны завтра в стране ограничат посещение массовых мероприятий. В кинотеатрах заполненность залов не должна превышать 50%. В кафе и ресторанах — не более 4 человек за столом, между столами расстояние не менее полутора метров. Обязательное ношение масок во всех общественных местах. И еще должны закрыться все школы, где уровень вакцинации персонала меньше 80%. А это значит, что в целом по стране смогут работать только чуть больше трети учебных заведений.

Также отмечается, что за минувшие сутки 105 человек умерли от COVID-19, новых случаев инфицирования — 6 754. Последний раз такие показатели заболевания в Украине фиксировали еще в середине мая. Заболеваемость коронавирусом, говорят чиновники, увеличивалась 10 недель.

Коронавирус в Украине: за последние сутки зафиксировали почти 7 тысяч новых случаев

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