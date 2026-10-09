В Украине 10 октября будут отключать свет по графикам: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях

Отключение электричества в Украине

Реклама

В субботу, 10 октября, в ряде областей Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

Реклама

По информации компании, графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса будут действовать с 00:00 до 23:59.

Реклама

Периодические отключения электроэнергии для всех категорий потребителей запланированы с 06:00 до 23:59.

Ограничения будут применяться в объеме от одной до двух очередей.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться из-за российских обстрелов. Поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями местных операторов систем распределения — облэнерго, которые публикуют актуальную информацию об отключениях в соответствующих регионах.

«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, экономьте электроэнергию!» — призвали в компании.

Реклама

Напомним, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может увеличиться до 15–16 часов в сутки, если Россия продолжит систематически наносить удары по объектам генерации и энергетической инфраструктуре.

Графики ограничений электроснабжения, которые уже введены в некоторых регионах Украины, свидетельствуют о серьезности проблемы с отсутствием света зимой.

Новости партнеров

Новости партнеров