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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине 10 октября будут отключать свет по графикам: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях

В «Укрэнерго» подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться из-за российских обстрелов.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Отключение электричества в Украине

Отключение электричества в Украине

В субботу, 10 октября, в ряде областей Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

По информации компании, графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса будут действовать с 00:00 до 23:59.

Периодические отключения электроэнергии для всех категорий потребителей запланированы с 06:00 до 23:59.

Ограничения будут применяться в объеме от одной до двух очередей.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться из-за российских обстрелов. Поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями местных операторов систем распределения — облэнерго, которые публикуют актуальную информацию об отключениях в соответствующих регионах.

«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, экономьте электроэнергию!» — призвали в компании.

Напомним, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может увеличиться до 15–16 часов в сутки, если Россия продолжит систематически наносить удары по объектам генерации и энергетической инфраструктуре.

Графики ограничений электроснабжения, которые уже введены в некоторых регионах Украины, свидетельствуют о серьезности проблемы с отсутствием света зимой.

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