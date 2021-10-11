В Украине 10 октября зафиксировали рекордное количество вызовов "скорой" и госпитализаций — Минздрав

По данным электронной системы здравоохранения, 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированными.

В воскресенье, 10 октября, в Украине было зафиксировано рекордное количество вызовов "скорой помощи" и госпитализации больных.

Как заявил министр здравоохранения Украины, прежде всего это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19, говорится на сайте Минздрава.

"10 октября количество обращений по номеру "103" достигло рекордных показателей — более 44 nысяч вызовов за сутки. На этот же период пришлась самое большое за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и в соответствии госпитализаций пациентов", — отметили в министерстве.

В то же время глава Минздрава отметил, что обращаться за экстренной медицинской помощью нужно при наличии конкретных состояний и симптомов.

"Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности, стоит сразу звонить в "103". В частности, основаниями для вызова “скорой” является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии", — объяснил Ляшко и добавил, что в случае появления симптомов заболевания коронавирусной болезни стоит сразу сообщать своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Министр здравоохранения также отметил, что высокая температура тела (выше 38°) не является сама по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 207 человек, 2 053 пациента выздоровели. Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 672 человека.

Очередная волна коронавируса: хватает ли мест в больницах и как изменилось течение болезни

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку