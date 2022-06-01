В Украине 10 тысяч педагогов не могут получить зарплаты: в Минобразования объяснили причину

В Украине 10 тысяч педагогов не могут получить зарплаты: в Минобразования объяснили причину

В Украине 10 тысяч педагогов не могут получить зарплаты из-за отсутствия руководителей образовательных учреждений, имеющих цифровые подписи.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет 1 июня сообщил в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, есть 48 территориальных громад. Это примерно 10 тысяч педагогов, которые на сегодня не получили заработные платы за апрель. Это происходит потому, что у Министерства образования нет прямого менеджмента каждой школы, потому что ими занимаются местные органы власти, или их учредители", – сказал он.

По словам главы МОН, педагоги не получают средства, поскольку нет руководителей учебных заведений, имеющих цифровые подписи или печати, чтобы сформировать реестры для выплат. Шкарлет заверил, что Минобразования пытается урегулировать этот вопрос с главами военных администраций.

Стоит отметить, что ранее в Офисе генпрокурора отметили, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1937 учебных заведений. В то же время 181 из них полностью разрушен.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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