В Украине 11 февраля вводится ограничение электроэнергии: что известно

Отключения света произойдут для индустрии и бизнеса.

Завтра, 11 февраля, будут применяться ограничения мощности промышленности и бизнеса. Уже известно время применения ограничений.

Об этом сообщили в " Укрэнерго ".

Как отметили там, ограничения электроэнергии произойдут в периоды:

07:00 – 11:00;

15:00 – 21:00

Причиной временного введения ограничений называют повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетных ударов и атак дронов.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — сказали в "Укрэнерго".

Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются. В то же время, отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться и призывали использовать электроэнергию экономно.

Напомним, 10 февраля в Украине ввели отключение света. Энергетики вернули отключение света в стране для промышленности и бизнеса.

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