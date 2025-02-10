В Украине 11 февраля вводится ограничение электроэнергии: что известно

Отключения света произойдут для индустрии и бизнеса.
Завтра, 11 февраля, будут применяться ограничения мощности промышленности и бизнеса. Уже известно время применения ограничений.
Об этом сообщили в " Укрэнерго ".
Как отметили там, ограничения электроэнергии произойдут в периоды:
- 07:00 – 11:00;
- 15:00 – 21:00
Причиной временного введения ограничений называют повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетных ударов и атак дронов.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — сказали в "Укрэнерго".
Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются. В то же время, отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться и призывали использовать электроэнергию экономно.
Напомним, 10 февраля в Украине ввели отключение света. Энергетики вернули отключение света в стране для промышленности и бизнеса.
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