В Украине 12 адвокатов обвинили в противоправной помощи уклонистам — СМИ

В уголовных производствах речь идет о подделке документов, злоупотреблении влиянием и незаконной переправке через государственную границу.

В уголовных производствах, расследуемых Службой безопасности Украины, фигурируют 12 адвокатов, причастных к нарушениям мобилизационного законодательства. При этом юристы не просто предоставляли консультации уклонистам, но и совершали другие противоправные действия.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос издания "Следство.Инфо".

В общей сложности спецслужбой относительно действий украинских адвокатов открыто 11 уголовных производств, в которых говорится о подделке документов, злоупотреблении влиянием и незаконной переправке через государственную границу.

"Как установило расследование, некоторые из этих адвокатов вступали в преступный сговор с представителями ВВК, МСЭК, ТЦК для неправомерного оформления поддельных заключений о непригодности к службе, наличии инвалидности и т.д.", — говорится в документе.

В издании напомнили о своем недавнем расследовании деятельности трех адвокатов, которые выехали из Украины, и из-за границы консультируют желающих уклониться от призыва на военную службу. Некоторые из них откровенно советовали нарушать закон.

Например, адвокат Тарас Никифорчук советовал во время учебы выбросить военную форму и перепрыгнуть через забор учебного центра. Другой юрист Юрий Демченко утверждал, что имеет "своих людей", которые могут забрать военнообязанного из ТЦК.

Напомним, среди наиболее распространенных схем уклонения от мобилизации – подделка временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК о непригодности к службе и снятии с воинского учета, пенсионных удостоверений, удостоверений отцов многодетных семей и т.д.

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