В Украине 12 октября будут действовать графики отключения света: кого коснутся ограничения

отключение света / © Associated Press

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В понедельник, 12 октября, в части регионов Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут также касаться промышленных предприятий и бизнеса.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

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Для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

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Причиной ограничений послужили последствия российских ракетных и дроновых атак на энергетические объекты.

В энергосистеме ситуация может изменяться в зависимости от последствий обстрелов. Поэтому потребителям рекомендуют следить за актуальными графиками и сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения — облэнерго в своих регионах.

Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда свет есть по графику.

Отключение света и энерготеррор со стороны РФ — что известно

11 октября в Киеве и области ввели экстренные отключения света. Это означает, что плановые графики отключения не действовали.

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Речь также шла о том, почему Киев оказался на грани блекаута уже в октябре.

Ранее глава благотворительного фонда «Вернись живым» и военный аналитик Тарас Чмут заявил, что энергетическая инфраструктура Киева непрерывно страдает от российских атак, и еще в прошлом году балансировала на грани полного истощения.

Тем временем президент США Трамп объявил «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией.

Однако враг ударил по ТЭЦ-5 в Харькове. Об этом президент Владимир Зеленский объявил в своем традиционном обращении за 11 октября.

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