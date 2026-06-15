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В Украине 15 июня объявили желтый уровень опасности: какие регионы под ударом
Сегодня в части областей ожидается опасная погода, но будет тепло.
В понедельник, 15 июня, часть Украины покроют грозы и сильный ветер. Синоптики предупреждают об опасных метеоявлениях.
Какая будет погода в Украине 15 июня, читайте в материале ТСН.ua.
По данным синоптиков, в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы, лишь на юге и на востоке страны ночью без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях температура воздуха ожидается в пределах 18-23° тепла. На остальной территории столбики термометров покажут +21-26°.
Штормовое предупреждение
Сегодня некоторые регионы Украины накроет ненастье. На востоке, а также в В Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются грозы, а местами еще и град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Погода в Киеве
На территории Киевщины и Киева переменная облачность. Днем ожидаются кратковременные дожди, а в области местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
В Киевской области днем столбики термометров покажут +18-23°. В столице воздух прогреется до 20-22°.
Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что неустойчивая погода ожидается уже во второй декаде июня. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием, дождями, грозами, местами с градом. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7°C.