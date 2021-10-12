В Украине 15 областей имеют показатели "оранжевой" зоны карантина: перечень

"Красных" регионов на данный момент пока нет.

В Украине по состоянию на 12 октября 15 областей имеют показатели распространения COVID-19, соответствующие "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Так, согласно этим данным, в "оранжевую" зону попали: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В то же время Киев сейчас находится на "желтом" уровне. Так же "желтые" и Киевская, Тернопольская, Ровенская, Полтавская, Николаевская, Кировоградская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Винницкая области.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности. Глава Минздрав 11 октября сообщил, что одной из ближайших к "красной" зоне сейчас является Херсонская область. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пик заболеваемости на COVID-19 в Украине ожидается в конце октября.

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