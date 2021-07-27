В Украине 150 тыс. детей до 1 сентября получат по 2 тыс. грн от государства: кто претендует на помощь

В Украине 150 тыс. детей до 1 сентября получат по 2 тыс. грн от государства: кто претендует на помощь

Правительство примет постановление о выделении денег детям из малообеспеченных семей.

В Украине детям из многодетных малообеспеченных семей до 1 сентября выделят по 2000 гривен на подготовку к обучению.

Об этом 27 июля во время брифинга сказал пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

"По инициативе Владимира Зеленского правительство сейчас готовит постановление до 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким семьям сложнее готовить детей к 1 сентябрю. И чтобы облегчить им подготовку к обучению, правительство готово выделить им помощь — по 2000 гривен на ребенка. Наши министерства посчитали, что получателей такой помощи, именно детей, а не семей, есть 150 тыс. А поэтому для этого предусмотрели около 300 млн гривен. Постановление сейчас проходит последнее согласование и приготовления, но оно должно появиться очень быстро, чтобы к сентябрю деньги успели потратить на подготовку детей", — сказал Сергей Никифоров.

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