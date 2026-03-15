В Украине 16 марта ввели отключение света: кому будут выключать электричество

Отключение света 16 марта

Реклама

В понедельник, 16 марта, в Украине будут применяться отключения света для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться:

Реклама

во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Впрочем, применение и объем ограничений в течение суток может измениться. Поэтому Укрэнерго призывает потребителей следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго регионов в соцсетях.

