В Украине 16 марта ввели отключение света: кому будут выключать электричество
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируют, только бизнес и промышленность.
В понедельник, 16 марта, в Украине будут применяться отключения света для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться:
во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Впрочем, применение и объем ограничений в течение суток может измениться. Поэтому Укрэнерго призывает потребителей следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго регионов в соцсетях.
Раньше мы писали, почему Одесса больше всего страдает от отключений света.