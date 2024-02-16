В Украине 17 февраля не будет работать "ПриватБанк": названа причина

17 февраля с 00:05 и до 04:05 часов утра будут временно приостановлены операции с карточками.

Приложение и сайт ПриватБанка не будут работать ночью 17 февраля. Это связано с регламентными работами процессинга.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как отмечается, 17 февраля с 00:05 и до 04:05 часов утра будут временно приостановлены операции с карточками. Не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

“Обычно регламентные работы проходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Но если в период проведения работ вы планируете оплаты картами, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание”, — отметили в ПриватБанке.

Напомним, что украинцы, похоже, начинают привыкать к стабильному курсу доллара: уже две недели колебания его стоимости на рынке заметны только специалистам.