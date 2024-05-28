В Украине 17-летним юношам могут присылать повестки: объяснение Сухопутных войск

17-летние юноши, не приписавшиеся к своим призывным участкам, могут получить повестку по месту регистрации о необходимости встать на военный учет.

17-летние юноши, самостоятельно не вставшие на военный учет, могут получить для извещения повестку.

Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.

Там напомнили, что ежегодно в течение января – марта берутся на учет молодые люди, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

Для взятия на военный учет юноши обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) ТЦК в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

"Юноши, по определенным причинам не вставшие на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет", – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что постановка на военный учет не имеет отношения к мобилизации.

Ранее в ТЦК объяснили, что приписная кампания нужна для взятия молодых людей на военный учет. Она определит:

количество будущих военнообязанных (до 18 лет),

их личные качества, уровень образования, физическую подготовку и т.д.

Ранее сообщалось, как могут наказать 17-летних юношей за игнорирование требования встать на учет в ТЦК. Также мы писали, запрещено ли 17-летним юношам выезжать за границу.

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