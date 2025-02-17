В Украине 18 февраля ввели отключение света: что известно

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Во вторник, 18 февраля, в Украине будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. В течение дня будут действовать отключения света.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Ограничения будут действовать:

06:00 – 09:00

16:00 – 19:00

Отмечается, что отключения бытовых потребителей пока не прогнозируют. Впрочем, подчеркивают НЭК, время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что будет с отключениями света, когда вернутся морозы.

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