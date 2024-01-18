В Украине 19 января ухудшится погода: где будут осадки и сильный ветер

В пятницу, 19 января, в Украине потеплеет. В большинстве регионов пройдут осадки. Кроме того, порывы ветра в некоторых областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На юге, в восточных и днепропетровской областях будет дождь. Температура воздуха в этой части страны ночью будет 1-6° тепла, а днем 4-9° тепла. На крайнем юге в дневные часы воздух прогреется до +12°.

На остальной территории Украины будет умеренный дождь и мокрый снег. В Закарпатье и в Карпатах — значительные. Днем на севере Украины небольшие осадки. Температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза. В центральных областях днем столбики термометров покажут 0-5° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 19 января. / Фото: Укргидрометцентр

Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Ночью на востоке местами порывы будут достигать 15-20 м/с. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Объявлен I уровень опасности.

"19 января в Карпатах и Закарпатье — значительный дождь и мокрый снег", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

В Киевской области 19 января будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах — местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет от 3° тепла до 2° мороза. В Киеве столбики термометров в течение суток будут 0-2 тепла.

Напомним, синоптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщила, когда ждать потепления в Украине. В течение этой недели погода постоянно будет меняться. Несколько дней в Украине будут осадки в виде снега и дождя. Кроме того, будут держаться морозы.

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