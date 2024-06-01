В Украине 2 июня будут действовать лимиты на потребление электроэнергии: в какие часы

Украинцев в очередной раз призывают экономно использовать электроэнергию.
Завтра, 2 июня, будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Они будут работать с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.
Об этом пишет "Укрэнерго".
Как отмечается, лимиты будут действовать для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины.
"При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений", — отметили в ведомстве.
Там добавляют: энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Напомним, в Украине изменили графики отключений света на субботу, 1 июня. Из-за ночного обстрела энергообъектов света не будет на один час больше, чем планировалось.
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