В Украине 2 июня будут действовать лимиты на потребление электроэнергии: в какие часы

Украинцев в очередной раз призывают экономно использовать электроэнергию.

Завтра, 2 июня, будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Они будут работать с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

Об этом пишет "Укрэнерго".

Как отмечается, лимиты будут действовать для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины.

"При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений", — отметили в ведомстве.

Там добавляют: энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним, в Украине изменили графики отключений света на субботу, 1 июня. Из-за ночного обстрела энергообъектов света не будет на один час больше, чем планировалось.

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