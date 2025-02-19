В Украине 20 февраля ввели отключение света: кто останется без электричества

Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
В четверг, 20 февраля, в Украине примут меры по ограничению мощности электроснабжения для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений – в течение дня, с 05:00 до 21:00.
Об этом сообщает " Укрэнерго ".
Отключать свет у бытовых потребителей пока не планируют.
В "Укрэнерго" назвали причину временного введения ограничений, а именно, повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – добавили в "Укрэнерго".
В то же время предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Напомним, как рассказали в Минэнерго отключения света из-за морозов могут ввести только в единственном случае.
Читайте также:
- "Украине повезло с погодой": эксперт оценил реальность сценария с отключениями света
- Депрессия от тьмы: как с этим справиться – советуют врачи и психологи
- Глава ОСМД рассказал, как он добился того, что в многоэтажном доме всегда есть свет