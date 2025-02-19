В Украине 20 февраля ввели отключение света: кто останется без электричества

Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В четверг, 20 февраля, в Украине примут меры по ограничению мощности электроснабжения для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений – в течение дня, с 05:00 до 21:00.

Об этом сообщает " Укрэнерго ".

Отключать свет у бытовых потребителей пока не планируют.

В "Укрэнерго" назвали причину временного введения ограничений, а именно, повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – добавили в "Укрэнерго".

В то же время предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Напомним, как рассказали в Минэнерго отключения света из-за морозов могут ввести только в единственном случае.

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