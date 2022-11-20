В Украине 20 ноября будут применяться только плановые отключения электроэнергии

В Украине 20 ноября не будут производиться аварийные отключения света, но будут действовать плановые с 8:00 до 24:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании заявили, что 19 ноября удалось смягчить график отключения электроэнергии, но работа в этом направлении будет продолжаться до полного возобновления всех систем обеспечения всех пользователей.

В Укрэнерго заявили, что время восстановления инфраструктуры занимает больше времени, чем это ожидалось изначально, но компания делает все возможное для того, чтобы удерживать баланс в энергосистеме страны.

Также в Укрэнерго призвали украинцев проявить мужество, выдержку и не поддаваться провокациям врага.

Напомним, ранее председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что в компании ожидают улучшения работы энергосистемы в ближайшие дни, если враг не будет применять новые ракетные удары по инфраструктуре.

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки после российских ракетных ударов, заявил накануне еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.