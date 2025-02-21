В Украине 21 февраля применяют отключение света: что известно

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Сегодня, 21 февраля, в Украине будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. В течение дня будут действовать отключения света.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Ограничения будут действовать:

06:00 – 20:00

В компании отмечают, что отключения бытовых потребителей пока не прогнозируют. Впрочем, энергетики добавляют: время применения и ограничения в течение суток могут измениться.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении НЭК.

Напомним, накануне, 20 февраля, агрессорка Россия ударила по газовой инфраструктуре Украины. Повреждения получили производственные мощности.

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