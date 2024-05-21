В Украине 22 мая будут введены графики почасовых отключений света

Действовать графики будут по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.

В Украине завтра, 22 мая графики почасовых отключений света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Как отмечается, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.

"Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — рассказали в “Укрэнерго”.

Напомним, что Минэнерго готовит решение о "посильном тарифе" на свет для населения.

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