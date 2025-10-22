В Украине 23 октября будут действовать графики почасовых отключений света - детали

Отключение света / © ТСН.ua

Из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими обстрелами, в Украине вынужденно будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram.

23 октября с 07:00 до 23:00 в большинстве областей Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Для бытовых потребителей предусмотрены ГПВ — одновременно могут действовать до трех очередей.

Для промышленных предприятий введут ограничения мощности.

Причиной мероприятий является необходимость сбалансировать энергосистему страны и избежать перегрузок. В энергокомпаниях отмечают, что в случае изменения ситуации графики могут быть скорректированы, о чем сообщат дополнительно.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 октября ДТЭК сообщила о вынужденном введении временных отключений электроэнергии в Киеве. Света не будет в некоторых районах

