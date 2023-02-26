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В Украине 27 февраля возможно отключение света: в ДТЭК объяснили причины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Украине 27 февраля возможно отключение света: в ДТЭК объяснили причины

Отключение света возможно из-за обстрелов.

В Украине 27 февраля "Укрэнерго" не устанавливал лимиты по электроснабжению, однако графики отключения света будут действовать в тех регионах, где повреждены сети.

Об этом сообщают в ДТЭК.

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине пока удается обходиться без веерных отключений электроэнергии, однако ситуация вскоре может измениться даже без российских обстрелов. Дело в том, что энергетикам нужно готовиться к следующему зимнему периоду, а потому возможны плановые ремонты на энергоблоках АЭС.

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Дата публикации
Просмотры
1418
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