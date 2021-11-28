В Украине 29 ноября объявили ухудшение погодных условий: что прогнозируется

В Украине 29 ноября объявили ухудшение погодных условий: что прогнозируется

Синоптики передают дождь, снег и порывы ветра.

В Украине синоптики объявили об ухудшении погодных условий. Так, 29 ноября в восточной части страны ожидаются сильные дожди.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"По данным Укргидрометцентра 29 ноября в восточной части и в центральных областях днем значительные дожди. В Карпатском регионе мокрый снег и дождь. Ночью в южных и восточных регионах, а днем в большинстве областей — порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый)”, — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.

Отметим, что 29 ноября ухудшение погоды прогнозируется и в Киевской области — там ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

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