В Украине 3 декабря будет опасно: предупреждение от синоптиков

В Украине 3 декабря ожидаются опасные метеорологические явления. Первую половину дня значительную часть страны накроет густой туман, из-за чего объявлен первый уровень опасности.

В Украине объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В первой половине дня 3 декабря в северных, центральных, южных областях, а также на Закарпатье и в Карпатском регионе ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Прогнозу присвоен первый уровень опасности (желтый). Погодные условия могут осложнить работу транспорта и снизить безопасность на дорогах.

Напомним, 3 декабря в Украине сохранится теплая погода без ощутимых изменений, сообщил Укргидрометцентр. Ожидается облачное небо, местами небольшой дождь (кроме западных областей) и туманы (на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях). Температура днем +3…+8°C. На юге днем будет +7…+12°C. В Киеве и области будет облачно с небольшим дождем, температура днем +4…+6°C.