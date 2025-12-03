- Дата публикации
В Украине 3 декабря будет опасно: предупреждение от синоптиков
Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности 3 декабря.
В Украине 3 декабря ожидаются опасные метеорологические явления. Первую половину дня значительную часть страны накроет густой туман, из-за чего объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
В Украине объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В первой половине дня 3 декабря в северных, центральных, южных областях, а также на Закарпатье и в Карпатском регионе ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Прогнозу присвоен первый уровень опасности (желтый). Погодные условия могут осложнить работу транспорта и снизить безопасность на дорогах.
Напомним, 3 декабря в Украине сохранится теплая погода без ощутимых изменений, сообщил Укргидрометцентр. Ожидается облачное небо, местами небольшой дождь (кроме западных областей) и туманы (на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях). Температура днем +3…+8°C. На юге днем будет +7…+12°C. В Киеве и области будет облачно с небольшим дождем, температура днем +4…+6°C.