В Украине 34-летняя женщина экстремально родила девятого ребенка: что произошло

Медики Закарпатья приняли роды у 34-летней женщины в экстремальных условиях. Что известно?

В Закарпатской области 34-летняя женщина экстремально родила своего девятого ребенка. Медикам пришлось принимать роды без электричества.

Об этом сообщили в экстренной медицинской помощи Закарпатья.

По данным медиков, вызов на роды они получили в ночь на 18 марта в село Великие Берега на Береговщине. На место происшествия сразу отправилась бригада медиков. Когда они прибыли на место, поняли, что ситуация критическая. Мать рожала своего девятого ребенка, а в доме не было света. Роды пришлось принимать под свет мобильных телефонов.

К счастью, у семьи родился здоровый мальчик.

"34-летняя мама теперь имеет девять детей! Самому старшему ребенку - 17 лет, самому младшему - всего 1 год. Настоящая многодетная семья, которая пополнилась еще одним ангелочком. Мы гордимся нашими медиками, которые даже в самых экстремальных условиях профессионально выполняют свою работу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, проживавшего с 14-летней девушкой, и она от него родила ребенка.

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