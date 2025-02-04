В Украине 4 февраля ввели отключения света: где не будет электричества

Время применения и продолжительность ограничений может измениться.
Во вторник, 4 февраля, в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света. Причины введения ограничений не называются.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отмечается, что экстренные отключения света сегодня будут действовать на Днепропетровщине и Донбассе.
"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", — отметили в компании.
Впоследствии энергетики добавили, что в Сумской и Кировоградской областях были введены графики аварийных отключений света.
Время применения и продолжительность ограничений может измениться. Узнайте актуальные графики на сайтах ДТЭК.
Как сообщалось, в Украине снова отключают свет. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети.
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