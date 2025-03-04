В Украине 4 марта ввели отключение света: что известно

Энергосистема продолжает восстанавливаться после российских ударов.
Во вторник, 4 марта, в Украине будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса — будут действовать отключения света.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 15:00 до 22:00 будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса", — проинформировали в компании.
В НЭК отмечают, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Как сообщалось, в эту ночь враг ударил по энергетике Одесской области.
Читайте также:
- В Закарпатье военный ночевал на автостанции, потому что ему не продали льготный билет (видео)
- Удар РФ по полигону в Днепропетровской области: военный рассказал шокирующие подробности
- Украина может превратиться в руины: The Economist оценил последствия прекращения помощи от США