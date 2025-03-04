В Украине 4 марта ввели отключение света: что известно

Во вторник, 4 марта, в Украине будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса — будут действовать отключения света.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 15:00 до 22:00 будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса", — проинформировали в компании.

В НЭК отмечают, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Как сообщалось, в эту ночь враг ударил по энергетике Одесской области.

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