В Украине 4 млн граждан будут нуждаться в лекарствах на основе медицинского каннабиса: среди них — военные и тяжелобольные

В ВР уверяют, что производиться лекарство будет под жестким контролем.

В Украине после окончания войны около четырех миллионов человек будут нуждаться в лекарствах на основе медицинского каннабиса.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Как отмечается, проект по легализации медицинского каннабиса чрезвычайно важен. Так считает член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Галина Васильченко.

“Я считаю, что этот проект обязательно нужно принимать, поскольку те нормы, которые прописаны в законопроекте, как можно скорее вступили в действие и медицинский каннабис в медицинских целях был легализован. Еще до полномасштабной войны в Украине около двух миллионов человек с тяжелыми заболеваниями нуждались в лекарстве на основе медицинского каннабиса для того, чтобы облегчать их боль”, — отметила Галина Васильченко.

По ее словам, после окончания войны около четырех миллионов человек будут нуждаться в лекарствах на основе медицинского каннабиса.

“По состоянию на сегодняшний день нас об этом просят военные, имеющие ранения, находящиеся в больницах. Есть много обращений. Четко прописаны нормы по всем лицензионным процессам, относительно того, как должно выращиваться и производиться — все под жестким контролем, как в других странах мира”, — подчеркнула Васильченко.

Напомним, что Россия пытается "высосать все ресурсы" на оккупированных территориях.

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