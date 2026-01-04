- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1238
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине 5 января снова будут почасовые отключения света: графики по регионам
5 января в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. ДТЭК и облэнерго обнародовали расписание для Киева и областей из-за последствий атак РФ.
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений электроэнергии на понедельник, 5 января, для всех регионов страны. Причина ограничений – последствия массированных ракетно-дроновых атак россии на энергетические объекты.
По информации региональных облэнерго и ДТЭК, графики применяются во всех областях Украины.
Киев
В столице 5 января будут также действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских атак на энергообъекты.
Актуальные графики и возможные изменения будут публиковаться на официальных страницах ДТЭК и телеграмм-каналах энергетиков.
Киевская область
В Киевской области 5 января будут применять почасовые отключения света. В случае смен энергетики обещают оперативно информировать потребителей.
Днепропетровская область
Графики почасовых отключений на 5 января. Ситуация может меняться в течение дня, поэтому жителям советуют следить за обновлением в телеграмм-каналах ДТЭК и на сайтах облэнерго.
Житомирская область
В Житомирской области в понедельник, 5 января, будут применять почасовые графики отключения электроэнергии.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, в понедельник, 5 января, в Полтавской области будут отключать свет.
Сумская область
Отключение света в Сумской области 5 января. Графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Графики почасовых отключений также доступны:
На сайте АО “СУМЫОБЛЭНЕРГО” в разделе Потребителям - Отключение
В личном кабинете E-Svitlo или через одноименное мобильное приложение
Черновцы
График отключения света в Черновицкой области 5 января В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Черкассы и Черкасская область
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области в понедельник, 5 января, по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения:
Очередь 1.1: 00:00–02:00, 11:00–13:00, 17:00–20:00
Очередь 1.2: 02:00–04:00, 11:00–14:00, 18:00–20:00
Очередь 2.1: 04:00–06:00, 11:00–13:00, 17:00–19:00, 22:00–24:00
Очередь 2.2: 06:00–08:00, 13:00–16:00, 20:00–22:00
Очередь 3.1: 06:00–08:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00
Очередь 3.2: 06:00–09:00, 13:00–16:00
Очередь 4.1: 09:00–12:00, 16:00–18:00
Очередь 4.2: 08:00–11:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Очередь 5.1: 10:00–13:00, 16:00–18:00
Очередь 5.2: 08:00–11:00, 15:00–17:00
Очередь 6.1: 08:00–11:00, 14:00–17:00
Очередь 6.2: 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00
Жителям области советуют проверять свою очередь на официальных ресурсах облэнерго и следить за обновлениями.
Обратите внимание:
Когда электроэнергия появляется, используйте приборы бережно.
Во время отключения отсоединяйте технику от сети во избежание колебаний напряжения при возобновлении поставки.
Единственная причина отключений – вооруженная агрессия России против Украины.
Напомним, отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться по меньшей мере до марта. Эксперт объяснил, почему зима создает критическую нагрузку на энергосистему.