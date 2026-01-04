В Украине 5 января снова будут почасовые отключения света: графики по регионам

Отключение света в Украине

ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений электроэнергии на понедельник, 5 января, для всех регионов страны. Причина ограничений – последствия массированных ракетно-дроновых атак россии на энергетические объекты.

По информации региональных облэнерго и ДТЭК, графики применяются во всех областях Украины.

Киев

В столице 5 января будут также действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских атак на энергообъекты.

Отключение света в Киеве / © ДТЕК

Актуальные графики и возможные изменения будут публиковаться на официальных страницах ДТЭК и телеграмм-каналах энергетиков.

Киевская область

В Киевской области 5 января будут применять почасовые отключения света. В случае смен энергетики обещают оперативно информировать потребителей.

© ДТЕК

Днепропетровская область

Графики почасовых отключений на 5 января. Ситуация может меняться в течение дня, поэтому жителям советуют следить за обновлением в телеграмм-каналах ДТЭК и на сайтах облэнерго.

Отключение света на Днепропетровщине / © ДТЕК

Житомирская область

В Житомирской области в понедельник, 5 января, будут применять почасовые графики отключения электроэнергии.

Отключение света в Житомирской области / © ДТЕК

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, в понедельник, 5 января, в Полтавской области будут отключать свет.

Отключение света в Полтавской области. / © ДТЕК

Сумская область

Отключение света в Сумской области 5 января. Графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Отключение света в Сумской области. / © ДТЕК

Графики почасовых отключений также доступны:

На сайте АО “СУМЫОБЛЭНЕРГО” в разделе Потребителям - Отключение В личном кабинете E-Svitlo или через одноименное мобильное приложение

Черновцы

График отключения света в Черновицкой области 5 января В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

© ДТЕК

Черкассы и Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области в понедельник, 5 января, по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

Очередь 1.1: 00:00–02:00, 11:00–13:00, 17:00–20:00

Очередь 1.2: 02:00–04:00, 11:00–14:00, 18:00–20:00

Очередь 2.1: 04:00–06:00, 11:00–13:00, 17:00–19:00, 22:00–24:00

Очередь 2.2: 06:00–08:00, 13:00–16:00, 20:00–22:00

Очередь 3.1: 06:00–08:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00

Очередь 3.2: 06:00–09:00, 13:00–16:00

Очередь 4.1: 09:00–12:00, 16:00–18:00

Очередь 4.2: 08:00–11:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

Очередь 5.1: 10:00–13:00, 16:00–18:00

Очередь 5.2: 08:00–11:00, 15:00–17:00

Очередь 6.1: 08:00–11:00, 14:00–17:00

Очередь 6.2: 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00

Жителям области советуют проверять свою очередь на официальных ресурсах облэнерго и следить за обновлениями.

Обратите внимание:

Когда электроэнергия появляется, используйте приборы бережно.

Во время отключения отсоединяйте технику от сети во избежание колебаний напряжения при возобновлении поставки.

Единственная причина отключений – вооруженная агрессия России против Украины.

Напомним, отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться по меньшей мере до марта. Эксперт объяснил, почему зима создает критическую нагрузку на энергосистему.