В Украине 6 областей имеют самой большой риск вспышки коронавируса, один регион является критическим — KSE

В Украине 6 областей имеют самой большой риск вспышки коронавируса, один регион является критическим — KSE

По состоянию на 25 августа в Черновицкой области уровень заболеваемости составляет 83 человека на 100 тыс. населения.

В Украине высокий риск распространения заболеваемости COVID-19 имеют шесть областей, критическим регионом является Черновицкая область.

Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Критическим регионом сейчас является Черновицкая область... Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в Черновицкой области превышает уровень госпитализации в других регионах. Уже более трети ковидных коек с кислородом заняты в этом регионе", — отметил Ганиченко.

В частности, в Черновицкой области коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 6,8%, уровень госпитализаций — 23,9 на 100 тыс. населения, а загруженность коек с кислородом — 36%.

Также по данным KSE, кроме Черновицкой области, еще в 5 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%. Это Донецкая, Запорожская, Сумская, Тернопольская и Черниговская области.

"Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением... Ведь по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем", — пояснил Ганиченко.

Напомним, ранее врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом "Дельта". Пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени. В то же время генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии в мире.

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