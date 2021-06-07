На этой неделе состоится два заседания Трехсторонней контактной группы: что обсудят

Заседание проведут в формате видеосвязи.

На этой неделе состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Участники обсудят вопросы прекращения огня со стороны боевиков РФ, а также обеспечения безопасности в районе обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

8 июня состоится видеоконференция с участием Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. 9 июня — видеоконференция совместного заседания Трехсторонней контактной группы.

"В рамках ТКГ обсудят вопрос о нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствования контрольного механизма, имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечения безопасности в районе конфликта, соблюдения режима прекращения огня", — акцентировали в пресс-службе украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.

Там также подчеркнули, что во время встречи участники обсудят возобновление работы контрольных пунктов въезда-выезда и открытие новых КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Кроме того, участники коснутся вопросов обмена удерживаемых людей, полного и безусловного доступа международных организаций на оккупированных территориях и восстановления социально-экономической связи через линию разграничения.

"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", — добавили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Франция и Германия боятся назвать Россию стороной конфликта на Донбассе. По словам главы государства, наши международные партнеры включили "осторожную" дипломатию.

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