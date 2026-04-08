В Украине 9 апреля будут отключать свет по всем областям: обнародованы графики

В четверг, 9 апреля, во всех областях Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики вводят вынужденно. Свет выключают из-за дефицита в энергосистеме, возникшего после массированных российских атак ракетами и дронами на энергетические объекты.

ТСН.ua собрал все подробности об отключении света в разных областях Украины.

График отключения света в Киеве

В Киеве работает разветвленная система из 60 групп. Известно, 9 апреля, будут действовать временные графики почасовых отключений света с 07:00 до 22:00.

Группа 1: 18:30-22:00

Группа 2: 07:00-11:00

Группа 3: 20:00-22:00

Группа 4: 09:30-13:00

Группа 5: Отключений нет

Группа 6: Отключений нет

Группа 7: 13:00–16:30

Группа 8: Отключений нет

Группа 9: 15:00–18:30

Группа 10: 07:00-09:30

Группа 11: 16:30-20:00

Группа 12: Отключений нет

Группа 13: 18:30–22:00

Группа 14: 07:00-11:00

Группа 15: 20:00-22:00

Группа 16:09:30-13:00

Группа 17: Отключений нет

Группа 18: Отключений нет

Группа 19: 13:00–16:30

Группа 20: Отключений нет

Группа 21: 15:00–18:30

Группа 22: 07:00-09:30

Группа 23: 16:30-20:00

Группа 24: Отключений нет

Группа 25: 18:30–22:00

Группа 26: 07:00-11:00

Группа 27: 20:00-22:00

Группа 28: 09:30-13:00

Группа 29: Отключений нет

Группа 30: Отключений нет

Группа 31: 13:00–16:30

Группа 32: Отключений нет

Группа 33: 15:00–18:30

Группа 34: 07:00-09:30

Группа 35: 16:30-20:00

Группа 36: Отключений нет

Группа 37: 18:30-22:00

Группа 38: 07:00-11:00

Группа 39: 20:00-22:00

Группа 40: 09:30-13:00

Группа 41: Отключений нет

Группа 42: Отключений нет

Группа 43: 13:00–16:30

Группа 44: Отключений нет

Группа 45: 15:00–18:30

Группа 46: 07:00-09:30

Группа 47: 16:30-20:00

Группа 48: Отключений нет

Группа 49: 18:30-22:00

Группа 50: 07:00-11:00

Группа 51: 20:00-22:00

Группа 52: 09:30-13:00

Группа 53: Отключений нет

Группа 54: Отключений нет

Группа 55: 13:00–16:30

Группа 56: Отключений нет

Группа 57: 15:00–18:30

Группа 58: 07:00-09:30

Группа 59: 16:30-20:00

Группа 60: Отключений нет

График отключения света в Киевской области

По информации ДТЭК, в Киевской области по команде Укрэнерго применят следующие графики отключения на 9 апреля.

График отключения света в Киевской области / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области

По сообщению ДТЭК, на Днепропетровщине будут введены следующие графики отключения на 9 апреля.

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области будут действовать следующие графики отключения в случае дефицита электроэнергии в области:

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Запорожской области

В четверг, 9 апреля, по Запорожской области применят графики почасовых отключений (ГПО):

1.1: 09:00 — 11:30

1.2: 18:00 — 22:30

3.1: 18:00 — 22:30

4.1: 13:30 — 18:30

4.2: 14:30 — 18:30

5.2: 09:00 — 14:00

6.1: 06:30 — 09:30

6.2: 06:30 — 09:30

Остальные очереди/ подчерки в ГПО не задействованы.

График отключения света в Хмельницкой области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 9 апреля в Хмельницкой области будут действовать следующие ограничения:

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области по предварительным прогнозам будут действовать почасовые графики с 07:00 до 22:00. В разрезе подчерк применят следующие отключения света:

1.1 — 19:00 — 22:30;

1.2 — 19:00 — 22:30;

2.1 — 06:30 — 08:30;

2.2 — 08:30 — 12:00;

3.1 — 06:30 — 08:30;

4.1 — 14:30 — 15:30;

5.1 — 15:30 — 19:00;

5.2 — 12:00 — 15:30;

6.1 — 08:30 — 11:30;

6.2 — 15:30 — 19:00.

График отключения света во Львовской области

Во Львовской области 9 апреля применят следующие графики отключения света.

График отключения света во Львовской области

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 09.04.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 08-10, 20-22

Очередь 1.2: 08-10, 20-22

Очередь 2.1: 12-14

Очередь 2.2: -

Очередь 3.1: 16-18

Очередь 3.2: 16-18

Очередь 4.1: 07-08, 18-20

Очередь 4.2: 07-08, 18-20

Очередь 5.1: 10-12

Очередь 5.2: 10-11

Очередь 6.1: 15-16

Очередь 6.2: 14-16

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Сумской области

В четверг, 9 апреля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Харьковской области

В четверг, 9 апреля, с 07:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:30

1.2 15:00-16:30

2.1 не выключается

2.2 не выключается

3.1 16:30-20:00

3.2 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30

4.2 07:00-09:30

5.1 20:00-22:00

5.2 20:00-22:00

6.1 09:30-11:00

6.2 09:30-13:00

График отключения света в Черниговской области

По указанию НЭК «Укрэнерго», 9 апреля в области будет действовать График почасовых отключений (ГПО).

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области также применят график почасовых отключений на 9 апреля по команде НЭК «Укрэнерго». Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 07:00 — 09:00, 21:00 — 22:00

1.2 07:00 — 09:00, 21:00 — 22:00

2.1 09:00 — 11:00

2.2 09:00 — 11:00

3.1 11:00 — 13:00

3.2 13:00 — 15:00

4.1 15:00 — 17:00

4.2 15:00 — 17:00

5.1 17:00 — 19:00

5.2 17:00 — 19:00

6.1 19:00 — 21:00

6.2 19:00 — 21:00

График отключения света в Ивано-Франковской области

Завтра, 9 апреля, во всех регионах Украины, в том числе в Прикарпатье, будут применяться графики почасовых отключений с 07:00 до 22:00.

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Ровенской области

Укрэнерго дало команду ввести на Ровенщине в четверг, 9 апреля, график почасовых отключений электроэнергии:

подчерк 1.1 11.00-13.00

подчерк 1.2 13.00-15.00

подчерк 2.1 18.30-22.00

подчерк 2.2 18.30-22.00

подчерк 5.1 07.00-11.00

подчерк 5.2 07.00-11.00

подчерк 6.1 15.00-18.30

подчерк 6.2 15.00-18.30

График отключения в Ровенской области

График отключения света в Волынской области

На Волыни 9 апреля будет действовать график почасового отключения электроэнергии.

График отключения света в Волынской области

График отключения света в Полтавской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 9 апреля 2026 года

с 07:00 по 11:00 введен ГПО в объеме 1 очередей.

с 11:00 по 15:00 введен ГПО в объеме 0.5 очередей.

с 15:00 по 22:00 введен ГПО в объеме 1 очередей.

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Житомирской области

График отключения света в Житомирской области 9 апреля:

График отключения света в Житомирской области

График отключений электроэнергии в Закарпатской области

В четверг, 9 апреля, в Закарпатской области будут действовать следующие графики отключений электроэнергии:

График отключений электроэнергии в Закарпатской области

Напомним, в Украину возвращаются отключения электроэнергии — по распоряжению «Укрэнерго» завтра, 9 апреля, во всех областях снова будут отключать свет.