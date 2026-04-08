В Украине 9 апреля будут отключать свет по всем областям: обнародованы графики
По всей Украине будут введены графики отключения света.
В четверг, 9 апреля, во всех областях Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики вводят вынужденно. Свет выключают из-за дефицита в энергосистеме, возникшего после массированных российских атак ракетами и дронами на энергетические объекты.
ТСН.ua собрал все подробности об отключении света в разных областях Украины.
График отключения света в Киеве
В Киеве работает разветвленная система из 60 групп. Известно, 9 апреля, будут действовать временные графики почасовых отключений света с 07:00 до 22:00.
Группа 1: 18:30-22:00
Группа 2: 07:00-11:00
Группа 3: 20:00-22:00
Группа 4: 09:30-13:00
Группа 5: Отключений нет
Группа 6: Отключений нет
Группа 7: 13:00–16:30
Группа 8: Отключений нет
Группа 9: 15:00–18:30
Группа 10: 07:00-09:30
Группа 11: 16:30-20:00
Группа 12: Отключений нет
Группа 13: 18:30–22:00
Группа 14: 07:00-11:00
Группа 15: 20:00-22:00
Группа 16:09:30-13:00
Группа 17: Отключений нет
Группа 18: Отключений нет
Группа 19: 13:00–16:30
Группа 20: Отключений нет
Группа 21: 15:00–18:30
Группа 22: 07:00-09:30
Группа 23: 16:30-20:00
Группа 24: Отключений нет
Группа 25: 18:30–22:00
Группа 26: 07:00-11:00
Группа 27: 20:00-22:00
Группа 28: 09:30-13:00
Группа 29: Отключений нет
Группа 30: Отключений нет
Группа 31: 13:00–16:30
Группа 32: Отключений нет
Группа 33: 15:00–18:30
Группа 34: 07:00-09:30
Группа 35: 16:30-20:00
Группа 36: Отключений нет
Группа 37: 18:30-22:00
Группа 38: 07:00-11:00
Группа 39: 20:00-22:00
Группа 40: 09:30-13:00
Группа 41: Отключений нет
Группа 42: Отключений нет
Группа 43: 13:00–16:30
Группа 44: Отключений нет
Группа 45: 15:00–18:30
Группа 46: 07:00-09:30
Группа 47: 16:30-20:00
Группа 48: Отключений нет
Группа 49: 18:30-22:00
Группа 50: 07:00-11:00
Группа 51: 20:00-22:00
Группа 52: 09:30-13:00
Группа 53: Отключений нет
Группа 54: Отключений нет
Группа 55: 13:00–16:30
Группа 56: Отключений нет
Группа 57: 15:00–18:30
Группа 58: 07:00-09:30
Группа 59: 16:30-20:00
Группа 60: Отключений нет
График отключения света в Киевской области
По информации ДТЭК, в Киевской области по команде Укрэнерго применят следующие графики отключения на 9 апреля.
График отключения света в Днепропетровской области
По сообщению ДТЭК, на Днепропетровщине будут введены следующие графики отключения на 9 апреля.
График отключения света в Винницкой области
В Винницкой области будут действовать следующие графики отключения в случае дефицита электроэнергии в области:
График отключения света в Запорожской области
В четверг, 9 апреля, по Запорожской области применят графики почасовых отключений (ГПО):
1.1: 09:00 — 11:30
1.2: 18:00 — 22:30
3.1: 18:00 — 22:30
4.1: 13:30 — 18:30
4.2: 14:30 — 18:30
5.2: 09:00 — 14:00
6.1: 06:30 — 09:30
6.2: 06:30 — 09:30
Остальные очереди/ подчерки в ГПО не задействованы.
График отключения света в Хмельницкой области
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 9 апреля в Хмельницкой области будут действовать следующие ограничения:
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области по предварительным прогнозам будут действовать почасовые графики с 07:00 до 22:00. В разрезе подчерк применят следующие отключения света:
1.1 — 19:00 — 22:30;
1.2 — 19:00 — 22:30;
2.1 — 06:30 — 08:30;
2.2 — 08:30 — 12:00;
3.1 — 06:30 — 08:30;
4.1 — 14:30 — 15:30;
5.1 — 15:30 — 19:00;
5.2 — 12:00 — 15:30;
6.1 — 08:30 — 11:30;
6.2 — 15:30 — 19:00.
График отключения света во Львовской области
Во Львовской области 9 апреля применят следующие графики отключения света.
График отключения света в Кировоградской области
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 09.04.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):
Очередь 1.1: 08-10, 20-22
Очередь 1.2: 08-10, 20-22
Очередь 2.1: 12-14
Очередь 2.2: -
Очередь 3.1: 16-18
Очередь 3.2: 16-18
Очередь 4.1: 07-08, 18-20
Очередь 4.2: 07-08, 18-20
Очередь 5.1: 10-12
Очередь 5.2: 10-11
Очередь 6.1: 15-16
Очередь 6.2: 14-16
График отключения света в Сумской области
В четверг, 9 апреля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».
График отключения света в Харьковской области
В четверг, 9 апреля, с 07:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 13:00-16:30
1.2 15:00-16:30
2.1 не выключается
2.2 не выключается
3.1 16:30-20:00
3.2 16:30-20:00
4.1 07:00-09:30
4.2 07:00-09:30
5.1 20:00-22:00
5.2 20:00-22:00
6.1 09:30-11:00
6.2 09:30-13:00
График отключения света в Черниговской области
По указанию НЭК «Укрэнерго», 9 апреля в области будет действовать График почасовых отключений (ГПО).
График отключения света в Черкасской области
В Черкасской области также применят график почасовых отключений на 9 апреля по команде НЭК «Укрэнерго». Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 07:00 — 09:00, 21:00 — 22:00
1.2 07:00 — 09:00, 21:00 — 22:00
2.1 09:00 — 11:00
2.2 09:00 — 11:00
3.1 11:00 — 13:00
3.2 13:00 — 15:00
4.1 15:00 — 17:00
4.2 15:00 — 17:00
5.1 17:00 — 19:00
5.2 17:00 — 19:00
6.1 19:00 — 21:00
6.2 19:00 — 21:00
График отключения света в Ивано-Франковской области
Завтра, 9 апреля, во всех регионах Украины, в том числе в Прикарпатье, будут применяться графики почасовых отключений с 07:00 до 22:00.
График отключения света в Ровенской области
Укрэнерго дало команду ввести на Ровенщине в четверг, 9 апреля, график почасовых отключений электроэнергии:
подчерк 1.1 11.00-13.00
подчерк 1.2 13.00-15.00
подчерк 2.1 18.30-22.00
подчерк 2.2 18.30-22.00
подчерк 5.1 07.00-11.00
подчерк 5.2 07.00-11.00
подчерк 6.1 15.00-18.30
подчерк 6.2 15.00-18.30
График отключения света в Волынской области
На Волыни 9 апреля будет действовать график почасового отключения электроэнергии.
График отключения света в Полтавской области
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 9 апреля 2026 года
с 07:00 по 11:00 введен ГПО в объеме 1 очередей.
с 11:00 по 15:00 введен ГПО в объеме 0.5 очередей.
с 15:00 по 22:00 введен ГПО в объеме 1 очередей.
График отключения света в Житомирской области
График отключения света в Житомирской области 9 апреля:
График отключений электроэнергии в Закарпатской области
В четверг, 9 апреля, в Закарпатской области будут действовать следующие графики отключений электроэнергии:
Напомним, в Украину возвращаются отключения электроэнергии — по распоряжению «Укрэнерго» завтра, 9 апреля, во всех областях снова будут отключать свет.